Если бы соглашения Украина-ЕС не было, его стоило бы придумать - российский эксперт

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сегодня в Москве заявила заместитель генерального директора Института стратегических исследований России Татьяна Гузенкова.

«У меня складывается такое впечатление, что и в политических, и в экономических, и в гуманитарных российских кругах даже не вполне понятно, что именно и как именно необходимо делать в этой ситуации (после подписания Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС). Тем более что Украина пытается всеми силами сохранить, по крайней мере, значительную часть преференциального торгово-экономического режима во взаимодействии с Россией, а также с членами Таможенного союза», - сказала Гузенкова.

По ее словам, для России вопрос, о том, что делать после обретения Украиной ассоциированного членства в ЕС, является «неопределенным и тяжелым».

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Как отметила эксперт, между Украиной и Россией в течении многих десятилетий сложилась определенная система отношений, которую «в раз взять поломать или изменить» очень трудно.

В то же время Гузенкова отметила, что если бы сегодня на повестке дня не было такого события, как подписание Украиной Соглашения об ассоциации с ЕС, то «его нужно было бы придумать, с целью, наконец, реформировать отношения с Украиной для более эффективного и адекватного взаимодействия на межгосударственном уровне».

Гузенкова убеждена, что обсуждать вопрос о подписании Украиной Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом необходимо трезво и без особых эмоций.

«Можно по-разному реагировать на то событие, которое уже состоялось или, во всяком случае, состоится в ноябре 2013 года. У нас были уже разные реакции и нервные, и громкие, и тихие, угрозы и применительная риторика. Сегодня мы должны успокоиться, взять себя в руки и совершенно трезво, спокойно, практически без эмоций обсуждать этот вопрос», - сказала она.

По словам Гузенковой, факт подписания Соглашения об ассоциации Украина-ЕС станет одним из крупнейших геополитических событий после распада Советского Союза и после «двух волн вступления целой плеяды государств в Евроатлантический блок».