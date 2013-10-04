Евродепутат Коваль считает уже решенным вопрос освобождения Тимошенко

Такое мнение Коваль выразил корреспонденту УНИАН в Варшаве, комментируя сегодняшнее заявление защитника Тимошенко Сергея Власенко.

"Мой опыт подсказывает мне, что в кулуарах это дело точно уже решено, и нет смысла создавать публичные натиски", - сказал он.

Коваль считает, что Президент Украины Виктор Янукович узнал от представителей Миссии Европарламента Александра Квасневского и Пэта Кокса о том, что сегодня Власенко озвучит заявление Тимошенко о ее готовности выехать на лечение за границу и о просьбе помиловать ее.

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"Не думаю, что такой талантливый переговорщик как Квасневский позволил бы себе сделать сюрприз Януковичу", - сказал он, отвечая на вопрос, не было ли это заявление очередным «забрасыванием мяча» на поле Президента, чтобы усилить на него давление для освобождения Тимошенко.

Коваль также назвал сегодняшний день "добрым" для украинцев, выразив надежду, что Тимошенко будет освобождена как можно скорее.

Как сообщал УНИАН, защитник Тимошенко Сергей Власенко заявил, что Кокс и Квасневский сегодня, 4 октября, передали Президенту Януковичу ходатайство о помиловании Тимошенко.