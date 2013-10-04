Фюле считает неприемлемым давление РФ на страны "Восточного партнерства"

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Фюле сказал в своем выступлении на 5-м Форуме гражданского общества инициативы «Восточное партнерство».

Фюле отметил, что партнеры ЕС должны иметь возможность сами принимать решения и устанавливать свои отношения с соседями.

«Любое давление, каким бы оно ни было, не должно влиять на решение страны подписать Соглашение об ассоциации», - сказал Фюле.

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«Понятие о солидарности - не пустой звук для нас, мы бы не хотели, чтобы кто бы то ни был становился жертвой этого давления», - отметил Фюле.

Касаясь ситуации в Молдове, он высказал надежду, что к концу года, а может быть и раньше, ЕС повысит квоты на экспорт молдавского вина.

Он также отметил, что «Восточное партнерство» для ЕС - это политика, которая связывает не только соседей Евросоюза, «но и соседей наших соседей».

«Мы не поддерживаем так называемые «игры», которые могут возникать и которые не приведут ни к каким положительным результатам», - сказал еврокомиссар.

Фюле в очередной раз подчеркнул, что инициативы по созданию создание зон свободной торговли с ЕС и со странами СНГ не противоречат друг другу.

Как сообщал УНИАН, в последнее время Россия оказывает давление на страны постсоветского пространства, пытаясь навредить их сближению с ЕС. Так, российская таможня с 14 августа усилила контроль за грузами практически всех украинских экспортеров. Украинские компании заявляли, что их поставки на российский рынок были фактически заблокированы. Федерация работодателей Украины оценила возможные потери экспортеров до конца года в 2,5 млрд долл. Также Россия запретила ввоз на свою территорию изделий кондитерской фабрики «Рошен».

Эксперты обеих стран связывали ситуацию на границе с желанием власти России заставить Украину вступить в Таможенный союз или помешать подписанию Украиной Соглашения о свободной торговле с ЕС.

Кроме того, в начале сентября российский вице-премьер Дмитрий Рогозин предупредил Молдову, что подписание Соглашения об ассоциации с Евросоюзом во время саммита «Восточного партнерства» в ноябре, осложнит отношения с Россией. В частности, по словам Рогозина, возникнут проблемы в торговле, свободном передвижении рабочей силы из Молдовы, в поиске статуса для самопровозглашенной Приднестровской республики. 11 сентября Россия запретила ввоз молдавского вина на свою территорию.