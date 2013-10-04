Украина выделила 9 миллионов на демаркацию границ

Государственное агентство земельных ресурсов Украины 23 сентября заключило ряд соглашений с государственными специализированными предприятиями на работы, связанные с демаркацией границ Украины с Россией и Молдовой на сумму 9,06 млн грн. Об этом сообщает сайт «Наши деньги» со ссылкой на «Вестник государственных закупок».

На демаркацию и делимитацию границ с Россией выделено 3,47 млн грн. В том числе на демаркацию границы на Сумско-Брянском участке – 0,50 млн грн, на Сумско-Курском участке – 0,09 млн грн, на Черниговском участке – 2,88 млн грн.

На границы с Молдовой выделено 4,65 млн грн.

Еще 0,94 млн грн выделено на обеспечение функционирования и развития государственной геодезической сети на западной и российской границах Украины.

Напомним, что сегодня ночью на границе с Россией нелегал подорвал себя и ранил пограничников.