Регистрацию бизнеса в Украине упростят уже с января 2014 года

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства доходов и сборов со ссылкой на подписанные Президентом Украины Виктором Януковичем законы “О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно регистрации лиц как плательщиков налогов" и "О внесении изменений в Закон Украины "О государственной регистрации юридических лиц и физических лиц - предпринимателей" относительно упрощения регистрации лиц как плательщиков налогов.

По данным Миндоходов, со следующего года регистрация плательщика НДС или единого налога не потребует личного присутствия предпринимателя в налоговой инспекции. Все документы будет принимать государственный регистратор в момент регистрации юридического или физического лица-предпринимателя. После чего регистрационная служба передаст копию заявления в органы Миндоходов без привлечения к этому процессу плательщика.

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«В будущем мы планируем вообще отказаться от свидетельства плательщика НДС и заменить его выпиской из соответствующего реестра. Сразу после регистрации данные о плательщике будут публиковаться на официальном веб-портале Министерства доходов и сборов. Предприниматели будут иметь свободный и, главное, бесплатный доступ в этот реестр», - цитирует пресс-служба министра доходов и сборов Украины Александра Клименко.

По его словам, предприниматель получит право быть плательщиком единого налога сразу с момента регистрации, если он не является плательщиком НДС.

Как сообщал УНИАН, глава Миндоходов Александр Клименко не единожды заявлял о необходимости сокращения разрешительных процедур в организации бизнеса и превалировании сервисной функции Министерства доходов и сборов над фискальной функцией.

Верховная Рада приняла изменения в Налоговый кодекс в части упрощения регистрации лиц - плательщиков налогов в начале сентября т.г.