Янукович назначил Кузьмина заместителем секретаря СНБО
Президент Виктор Янукович назначил Рената Кузьмина заместителем секретаря СНБО.
Президент Украины Виктор Янукович своим Указом назначил первого заместителя генерального прокурора Украины Рената Кузьмина заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.
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Текст Указа от 4 октября 2013 года размещен на официальном сайте Президента Украины.
Напомним, 27 сентября с.г. в СМИ со ссылкой на источники появилась информация о том, что якобы первый заместитель генерального прокурора Украины Кузьмин подал рапорт об отставке. Однако, в Генеральной прокуратуре Украины отказались комментировать эту информацию.
2 октября во время коллегии по вопросам оптимизации структуры следственно-надзорных подразделений Генеральной прокуратуры Украины было принято решение о реорганизации управлений в ГПУ. В частности, было реорганизовано Главное следственное управление по расследованию особо важных дел ГПУ, которое возглавлял Кузьмин, и образовано Главное следственное управление Генеральной прокуратуры Украины. На должность начальника Главного следственного управления ГПУ был назначен Александр Калифицкий.
Справка УНИАН. Ренат Кузьмин родился в городе Донецк 12 июля 1967 года. Учился в Украинской юридической академии (г. Харьков). В 1999 году назначен прокурором г. Макеевка Донецкой области. 2003 год – заместитель прокурора Донецкой области, начальник управления прокуратуры Донецкой области, прокурор г. Киева; 2005 год – старший помощник прокурора Киевской области; заместитель прокурора Киевской области; в 2006 году назначен заместителем генерального прокурора Украины, с 2010 года - первый заместитель генерального прокурора Украины.
Член коллегии Генеральной прокуратуры Украины, член Высшего совета юстиции Украины, член Национального антикоррупционного комитета (Указ Президента Украины от 16 марта 2012 года № 201/2012), член рабочей группы по реформированию прокуратуры и адвокатуры (распоряжение Президента Украины от 22 ноября 2011 года № 362/2011-рп), член рабочей группы по реформированию уголовного судопроизводства (Указ Президента Украины от 17 августа 2010 года № 820/2010).
Доктор юридических наук, профессор нескольких киевских высших учебных заведений.
Имеет почетное звание «Заслуженный юрист Украины», награжден орденом «За заслуги» II и III степеней, Почетной грамотой Верховной Рады Украины, нагрудными знаками «Почетный работник прокуратуры Украины», «Благодарность за добросовестную службу в органах прокуратуры» I степени и «Благодарность за долгую безукоризненную службу в органах прокуратуры».