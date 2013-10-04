В Харькове возобновили продажу билетов на матч Украина-Польша

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе футбольного клуба «Металлист».

Продажа билетов в кассах стадиона «Металлист» для всех желающих возобновлена с 16:30 четверга, 3 октября.

В пресс-службе клуба отметили, что один человек может приобрести не более четырех билетов.

По теме: Решение ФИФА по делу сборной Украины приостановлено - президент ФФУ

«При приобретении более 4 билетов в одни руки - обязательно предъявление удостоверения личности, заполнение анкеты болельщика и составление письменной заявки на приобретение билетов, при этом в момент подачи заявки можно только забронировать необходимое количество билетов, а приобрести их можно будет после того, как заявка будет рассмотрена», - добавили в клубе.

Как сообщал УНИАН, 27 сентября Дисциплинарный комитет ФИФА принял решение наложить санкции на сборную Украины по футболу в виде проведения одного матча без зрителей (Украина - Польша 11 октября в Харькове), а также оштрафовал ФФУ на 45 тысяч швейцарских франков и дисквалифицировал стадион «Арена-Львов» вплоть до начала отборочного цикла Чемпионата мира 2018 года. Санкции были применены, основываясь на отчете организации FARE (Футбол против насилия и расизма в Европе), которая отмечала, что в ходе игры 6 сентября во Львове (Украина - Сан-Марино, 9:0) болельщики сборной Украины оскорбляли на расовой почве игрока украинской сборной Эдмара (натурализованного бразильца), а также вывесили баннер неонацистского содержания.

Вчера, 3 октября, президент Федерации футбола Украины Анатолий Коньков заявил, что решение Дисциплинарного комитета Международной федерации футбола (ФИФА) о санкциях в отношении сборной Украины приостановлено. Поэтому матч в Харькове пройдет со зрителями.