Украинская делегация 10 октября в Вашингтоне поговорит с МВФ о кредите

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в ходе круглого стола в Киеве заявил член правления Национального банка Украины Александр Дубыхвист.

«10 октября выезжает делегация в Вашингтон, и диалог с МВФ будет продолжен», - сказал Дубыхвист.

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Ранее Президент Украины Виктор Янукович в интервью информагентству Bloomberg заявил, что украинское правительство настроено оптимистично по достижению этого года соглашения с Международным валютным фондом о кредите. По словам главы государства, Украина выполнила все условия предоставления финансирования, кроме одной - повышение цен на газ для населения. Вместе с тем, Украина готова заменить это условие другой и готова к соответствующим переговорам.