МВФ до конца года рассмотрит ситуацию в Украине

Об этом заявил на брифинге директор департамента коммуникаций Международного валютного фонда Джерри Райс, сообщает Forbes.ua со ссылкой на пресс-службу МВФ.

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«Сотрудники фонда готовятся к консультациям по Статье VI в 2013 г. и, конечно же, пост-программе мониторинга, рассмотрение которой планировалось на эту осень. Это предоставит возможность совету фонда, чтобы обсудить вызовы, стоящие перед Украиной, до конца 2013 г», – заявил Райс.

По его словам, со времени последней миссии в апреле 2013г. сотрудники фонда проводили периодические обсуждения с украинскими властями на техническом уровне политики, которая могла бы стать элементом комплексной программы, поддерживаемой фондом. Но на политическом уровне такая программа еще не обсуждалась.

Как сообщал УНИАН, в середине июля во время традиционного брифинга в Вашингтоне заместитель руководителя департамента внешних связей МВФ Уильям Мюррей заявил, что Международный валютный фонд может принять решение о возобновлении программы сотрудничества с Украиной в ноябре, после того как страну посетит миссия Фонда.

Целью работы миссии станет оценка текущей экономической ситуации в стране и определение прогнозов по итогам года.

Ранее представители МВФ заявляли о том, что Фонд ведет технические дискуссии с правительством Украины и готов к всеобъемлющему диалогу по программе сотрудничества.

В июне Украину посетила миссия Фонда с ознакомительной целью: новый председатель миссии - Николай Георгиев с 4 июня сменил на посту предыдущего руководителя миссии Кристофера Джарвиса.

В 2013 году миссия МВФ посещала Украину дважды. Итогом работы миссии стало заявление Джарвиса о том, что МВФ намерен продолжить диалог с Украиной относительно сотрудничества в рамках новой программы "стенд-бай". Основными элементами новой программы должны стать меры, направленные на сокращение фискального дефицита и дефицита счета текущих операций, реформирование банковского и энергетического секторов с целью создания в Украине условий для стабильного экономического роста и создания новых рабочих мест.

30 июля МВФ сообщил, что Совет директоров Международного валютного фонда намерен включить Украину в постпрограммный мониторинг, который предусматривает более частые консультации с представителями власти по вопросам макроэкономической политики и преодоления кризисных явлений.