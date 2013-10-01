Янукович обещает ежегодно увеличивать финансирование военных учений

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Президент Украины Виктор Янукович заявил сегодня на брифинге после завершения демонстрационно-тактических учений с привлечением подразделений Сухопутных войск и Воздушных Сил ВСУ в Международном центре миротворчества и безопасности Сухопутных войск во Львовской области.

“Учения — это подведение итогов той работы, которая проводится по подготовке военных в различных воинских подразделениях ежедневно. Из года в год мы будем увеличивать финансирование для проведения учений, чтобы использовать весь потенциал”, - отметил Янукович.

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Оценивая сегодняшние учения, Президент отметил, что военнослужащим “есть над чем поработать”.

“Относительно сегодняшних учений. Профессионалы видели недостатки и сделают выводы. Мы увидели над чем работать и что делать. Также будем работать над модернизацией техники и новых разработок и совершенствованием технического оснащения”, - отметил Янукович.