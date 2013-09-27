Янукович назначил пожизненные стипендии пяти деятелям культуры

Текст соответствующего указа обнародован на официальном сайте главы государства.

Стипендии назначены: заслуженному деятелю искусств Украины Таймуразу Золоеву (1931 года рождения), народному артисту Украины Петру Ластивке (1922 г.р.), лауреату Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко Дмитрию Мищенко (1921 г.р.), заслуженной артистке Украины Раисе Ризоль (1923 г.р.) и народной артистке Украины Галине Поливановой (1929 г.р.).

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Кроме того, указом назначены двухлетние государственные стипендии 43 лицам, среди которых писатели, художники, мастера народного творчества, лауреаты национальных премий и другие.