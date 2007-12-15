Как обеспечить физзащиту биологическим лабораториям

01:20, 15 декабря 2007
Общество
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ЕС и Украина договорились изучить вопрос

Евросоюз и Украина обсуждают возможность изучения уровня физической защиты биологических лабораторий с целью ее улучшения.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом говорится в принятом Советом министров по общим делам ЕС шестимесячном докладе относительно имплементации стратегии ЕС против распространения оружия массового поражения.

В документе, текст которого имеет УНИАН, отмечается, что возможность проведения “исследовательской” миссии (fact-finding mission) рассматривается в ответ на запрос Украины в сфере физической защиты биолабораторий.

“Установлены контакты с украинской администрацией для определения целей такой миссии”, – отмечается в докладе.

Других деталей доклад не содержит.

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