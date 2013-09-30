У Януковича убеждены, что в Украине сейчас наивысший уровень свободы информации

Об этом заявил во время дискуссии по случаю Дня права знать руководитель Главного управления обеспечения доступа к публичной информации Администрации Президента Украины Денис Иванеско, сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства.

«Украина находится сегодня на высоком уровне свободы информации. Государство обеспечивает системное выполнение Закона «О доступе к публичной информации», а также надлежащий надзор над его соблюдением», - подчеркнул он.

По словам Иванеско, сегодня государство предоставляет своим гражданам ту информацию, которую они требуют тем способом, какой удобен вопрошателю. Только за прошлый год центральными органами исполнительной власти и ОГА в рамках выполнения норм Закона «О доступе к публичной информации» было обнародовано 290 тыс. документов, предоставлено 43 тыс. ответов на информационные запросы, из них 3400 запросов представителей СМИ. Из этого количества 25 тысяч запросов были направлены распорядителям по электронной почте, отметил он.

Показатель количества запросов 8,8 на 10 000 чел. населения полностью отвечает показателям ведущих демократических стран. 93% вопрошателей получили ответы на запросы на протяжении базового срока 5 дней, добавил Иванеско.

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По мнению представителя АП, достичь такого уровня удалось, в первую очередь, благодаря качественно прописанному закону, какой третий год подряд входит в десятку лучших законов мира относительно доступа к информации.

Также Иванеско поблагодарил независимых экспертов и представителей НГО за высокие оценки, которых получает состояние реализации норм закона. «Это наша общая победа, результат совместных усилий общественных активистов, журналистов и власти. Без тщательного контроля, без лидерства АП, без принципиальной позиции Президента Украины мы бы не имели таких позитивных оценок и высокого уровня выполнения закона», - заявил он.