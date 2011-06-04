Публичная информация: у Азарова бесплатно больше 10 страниц не дадут

Кабинет министров утвердил порядок исполнения закона о доступе к публичной информации, согласно которому распорядителем информации, которой владеет Кабмин, является секретариат центрального исполнительного органа власти.

Соответствующее постановление №583 размещено на сайте правительства.

К информации, распорядителем которой является Секретариат Кабинета министров (СКМ) отнесена такая, которая получена или создана в процессе осуществления Кабинетом министров полномочий и которая находится во владении СКМ и которая получена или создана СКМ во время обеспечения деятельности Кабмина и находится во владении СКМ.

Вместе с этим, СКМ не является распорядителем по запросам на информацию: касающуюся информации других государственных органов Украины, органов власти других государств, международных организаций; информации, которая может быть полученная путем обобщения, аналитической обработки данных или которая нуждается в создании другим способом.

Специальным структурным подразделением по вопросам запросов на информацию, которые поступают в Кабмин и СКМ, документом признано Управление обеспечения доступа к публичной информации Департамента информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабинета министров.

Также постановлением утверждена примерная форма запроса на информацию и примерный порядок составления и представления запросов.

Запрос может быть подан лично в специальные структурные подразделения или должностным лицам, которые организуют в установленном порядке доступ к публичной информации в рабочее время согласно правилам внутреннего трудового распорядка.

В запросе необходимо отметить способ получения информации.

Ответ на запрос на информацию предоставляется способом, избранным тем, кто делает запрос, в течение пяти рабочих дней со дня поступления запроса.

В случае, если запрос на информацию касается информации, необходимой для защиты жизни или свободы лица, информации о состоянии окружающей природной среды, качества пищевых продуктов и предметов быта, аварий, катастроф, опасных природных явлений и других чрезвычайных ситуаций, которые произошли или могут произойти и угрожают безопасности граждан, ответ предоставляется в течение 48 часов со дня получения запроса.

В случае, если запрос касается предоставления большого объема информации или нуждается в поиске информации среди значительного количества данных, срок рассмотрения запроса может быть продлен до 20 рабочих дней с обоснованием такого продления. О продлении срока подавшему запрос сообщается в письменной форме не позже пяти рабочих дней со дня поступления запроса.

Информация на запрос предоставляется безвозмездно.

В случае, если запрашиваемая информация содержит документы объемом более 10 страниц, об этом в течение пяти рабочих дней со дня поступления запроса сообщается подавшему запрос с указанием объема фактических расходов, связанных с копированием или печатью документов, и реквизитов и порядка возмещения таких расходов. Предоставление информации осуществляется в течение трех рабочих дней после подтверждения оплаты стоимости фактических расходов.

В удовлетворении запроса может быть отказано, если распорядитель информации не владеет и не обязан в соответствии с его компетенцией, предусмотренной законодательством, владеть информацией, в отношении которой сделан запрос, и если запрашиваемая информация относится к категории информации с ограниченным доступом.

Также отказ может быть в случае: если подавший запрос не оплатил фактические расходы, связанные с копированием или печатью документов; не соблюдены требования по составлению и представлению запроса на информацию, предусмотренные частью пятой статьи 19 Закона Украины “О доступе к публичной информации”, а именно не указаны: фамилия, имя, отчество (наименование) подавшего запрос, почтовый адрес или адрес электронной почты, а также номер средства связи (если такой есть); общее описание информации или вид, название, реквизиты или содержание документа, в отношении которого сделан запрос (если сделавшему запрос это известно); подпись и дата (при условии представления письменного запроса).

Министерствам, другим центральным органам исполнительной власти, Совету министров Автономной республики Крым, областным, Киевской и Севастопольской городским государственным администрациям на основании примерной формы запроса на информацию и примерного порядка составления и представления запросов на информацию поручено утвердить собственные акты.