Украина собрала более 36 млн тонн зерна

А для уборки зерна в сжатые сроки подготовлена необходимая техника, сушильное оборудование и емкости для хранения. Министерство же аграрной политики и продовольствия мониторит ситуацию и дает аграриям необходимые рекомендации. Об этом заявил министр Николай Присяжнюк.

"Аграрии уже собрали более 36 миллионов тонн зерна. Однако из-за дождливой погоды в этом месяце, темпы уборки поздних культур замедлились. Хотя состояние посевов на полях удовлетворительное. А у аграриев есть необходимая техника, чтобы в погожие дни завершить жатву. Но главное - сохранить высокое качество зерна, которое собирается сейчас, прежде всего, кукурузы. Для этого уже подготовлено все имеющееся сушильное оборудование", - отметил министр.

Николай Присяжнюк подчеркнул, что важно удерживать высокие темпы экспорта. Это поможет быстрее освободить складские помещения. Кроме того, Министр напомнил, что в текущем маркетинговом году экспортные возможности Украины составляют 29 миллионов тонн зерна. А это означает второе место в мире после США.

Также, по словам Николая Присяжнюка, Минагрополитики постоянно мониторит ситуацию по проведению осенне-полевых работ в регионах. Кроме того, аграрии получают необходимые научные рекомендации.

"Сев озимых будет проведен в более поздние допустимые сроки. Но если аграрии будут следовать советам ученых, то избегут потерь будущего урожая. Ведь ожидаемая теплая погода в октябре и ноябре обеспечит достаточный рост растений, как и в предыдущие годы", - отметил министр.

По словам Присяжнюка, на сегодняшний день аграрии уже засеяли более 2 миллионов гектаров озимыми культурами. И необходимым семенами и минеральными удобрениями сельхозпроизводители обеспечены более чем на 100%.