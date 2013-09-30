НБУ будет брать финансовые векселя в обеспечение рефинансирования

Об этом в интервью газете "Коммерсант-Украина" сообщила директор генерального департамента денежно-кредитной политики НБУ Елена Щербакова.

"Постановлением Кабинета министров рекомендовано, чтобы указанные векселя взяли в обеспечение. Практика не только НБУ, но и всех центральных банков такова, что то, что выпускает государство, становится в линейку обеспечения, под которое мы даем рефинансирование. Здесь не будет исключений. То, что они будут в электронном виде - для нас более удобная форма. Мы в основном работаем с электронными документами. Когда мы рефинансируем под ОВГЗ, почему делаем это быстро? Мы ставим блокировку на бумаги в депозитарии и даем деньги - операция занимает очень мало времени", - рассказала Щербакова.

Напомним, во время встречи с представителями "Европейской бизнес ассоциации", первый вице-премьер Сергей Арбузов назвал три направления для использования финансовых векселей: возмещение НДС, оформление бюджетной задолженности и кредитование.

Предполагается, что предприятия, получившие финансовые векселя, смогут их заложить в банках как обеспечение по кредитам или просто продать.