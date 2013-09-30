Эксперт: Украина может занять второе место в мире по экспорту зерна

Такие прогнозы делает Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН. По мнению эксперта аграрных рынков Руслана Швеца, таких результатов удастся достичь лишь благодаря технической модернизации агропромышленного комплекса. Так, уже сейчас благодаря современной технике аграрии, несмотря на непогоду, могут собирать, сушить и хранить урожай зерна без значительных потерь.

«Специалисты Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН прогнозируют, что к 2020 году Украина будет иметь самый высокий процент роста внутреннего сельхозпроизводства в мире. А экспорт может увеличиться на 60%. Этого можно достичь благодаря модернизации агропромышленного комплекса», − сообщил Руслан Швец.

По словам эксперта, именно современная техника и оборудование позволяют собирать рекордные урожаи зерновых. Так, он считает, что даже сейчас, когда погодные условия не способствуют сбору зерновых, техника позволяет обмолотить, высушить и сохранить зерно высокого качества.

«В сентябре из-за погодных условий темпы жатвы несколько замедлились. Однако, чтобы собрать высокий урожай и сохранить его качество, у аграриев есть соответствующее оборудование. В частности, учитывая дожди, которые наблюдаются почти во всех областях Украины, сельхозпроизводители обеспечены зерносушильным оборудованием. Поэтому, по моему мнению, урожай в этом году действительно будет рекордным», − подчеркнул эксперт.

Также Руслан Швец отметил, что уже в этом году Украина может стать второй страной в мире после США по объемам экспорта зерна.

«По предварительным прогнозам, в этом году Украина экспортирует до 29 миллионов тонн зерна. Это является абсолютным рекордом. И такие объемы позволят нам занять второе место в мире по объемам экспорта. Для этого руководство государства активно договаривается о расширении рынков сбыта. Так, рынки Юго-Восточной Азии становятся все более перспективными для сбыта украинской сельхозпродукции», − отметил эксперт.