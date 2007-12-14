На шахте им. Засядько приступили к работе американские эксперты

Ведущий специалист США в отрасли шахтной безопасности Джордж ОЛ сегодня приступил к работе на арендном предприятии "Шахта им. Засядько"

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Госпромгорнадзора.

Согласно сообщению, Д.ОЛ принимал участие в расследовании наиболее резонансных аварий в США, в частности последней аварии в штате Юта.

В течение нескольких дней он будет изучать техническую документацию и материалы расследования, предоставленные руководством шахты и экспертами. Он также ознакомится с выводами российских экспертов, которые посетили шахту им. Засядько.

Как сообщал УНИАН, на шахте им. Засядько в результате серии взрывов (18 ноября, 1 и 2 декабря) погибли 106 человек (101 горняк и 5 спасателей). Тела 10 горняков (после первого взрыва) остаются в изолированном пространстве аварийного участка. В лечебных заведениях находятся 133 горняка (13 человек в состоянии средней степени тяжести, 120 - в удовлетворительном состоянии).