На территории Киево-Печерской Лавры - уже 15 тыс. кв. м новостроек

Объекты Киево-Печерской Лавры разрушаются из-за бурной хозяйственной деятельности, развернутой на ее территории Свято-Успенской Киево-Печерской лаврой (УПЦ МП).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил генеральный директор Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника Сергей КРОЛЕВЕЦ.

По его словам, на сегодняшний день из 65-ти объектов, переданных церкви, более половины подверглись изменениям и перестройке. В частности, по его мнению, одним из наиболее вопиющих случаев разрушения объектов Киево-Печерской Лавры стало обрушение Западных въездных врат Нижней лавры.

«10 октября этого года председателем Государственной службы по вопросам национального культурного наследия Николаем КУЧЕРУКОМ дирекции заповедника было направлено предписание с требованием до 12 октября предоставить объяснение причин обрушения памятника архитектуры местного значения - Западных въездных врат Нижней лавры. В тот же день Н.КУЧЕРУК предоставил ОАО "ЖОК" разрешение на проведение работ по воссозданию Западных врат на основании проектной документации, согласованной Госкультурнаследием 30 июля 2007 года", - сообщил С.КРОЛЕВЕЦ.

Таким образом, по его данным, еще 30 июля 2007 года Госкультурнаследие согласовала снесение Западных врат, внесенных в Список Всемирного наследства ЮНЕСКО, без информирования балансодержателя - заповедника и разрешения владельца имущества - Киевсовета. Как отметил С.КРОЛЕВЕЦ, по факту уничтожения памятника архитектуры середины 19-го века дирекция заповедника обратилась в Генеральную прокуратуру Украины.

В свою очередь, заместитель председателя Киевского научного общества им.Петра Могилы Максим СТРИХА заявил, что врата были разрушены, так как мешали проезду грузовых автомобилей. «Сейчас на этом месте стоит что-то подобное, разрушенным вратам, но на 60 см шире и на 1 м выше», - уточнил он.

С.КРОЛЕВЕЦ также сообщил, что за 2007 год только на территории Верхней Лавры 5 объектов были признаны аварийными. «По прогнозам специалистов Института геологических наук НАН Украины, под угрозой существования находится весь архитектурный комплекс Киево-Печерской лавры, расположенный на оползнеопасных склонах Печерского плато», - сказал гендиректор заповедника.

Он также сообщил, что на заповедной территории Нижней Лавры возведено около 15 тыс. кв. м новостроек. «При этом мы утратили такие объекты культурного наследия как Киворий и колодец Святого Антония, а также Киворий и колодец Святого Феодосия. На оползнеопасных участках проводятся масштабные земляные работы по строительству подпорных стен и прокладке новых автодорог. 26 ноября этого года рядом с памятником архитектуры 11-го века – входом в Ближние пещеры - были пробурены несколько десятков скважин диаметром до 0,4 м, в результате чего пробит свод крипты «Батыем убиенных», - сказал С.КРОЛЕВЕЦ и добавил: «Хаотическое отведение земель под застройку в охранных зонах приводит к изменению их целевого назначения и разрушению уникального ландшафта заповедника».

С.КРОЛЕВЕЦ убежден, что весь комплекс Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника находится под угрозой застройки, аварий и разрушений.

В этой связи М.СТРИХА также отметил, что «на территории Лавры может возникнуть монастырь повышенной комфортности, принимая во внимание внешний вид новых построек. Однако мы можем потерять памятники культуры, которые украинский народ создавал на протяжении тысячелетий», - подытожил М.СТРИХА.