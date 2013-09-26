В Житомире женщина умерла под стенами больницы, не дождавшись медиков

Об этом корреспонденту УНИАН сообщила руководитель Сектора общественных связей УМВД Украины в Житомирской области Алла Ващенко.

По ее словам, следственный отдел Житомирского райотдела областного УМВД начал досудебное расследование по факту непредоставления медицинской помощи 73-летней женщине, которой стало плохо на территории одной из житомирских больниц и она умерла.

В какой именно больнице произошел случай, правоохранители не указывают из этических соображений и в интересах следствия, отметила Ващенко.

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По ее словам, 24 сентября в милицию обратился сын умершей с заявлением об отказе медиков немедленно оказать помощь его матери. Мужчина сообщил, что когда женщине стало плохо, родные обратились к медицинским работникам, находившимся в ближайшем здании больницы. Однако те не сразу кинулись оказывать больной неотложную медицинскую помощь и спустя некоторое время женщина умерла, по предварительны выводами экспертов, из-за сердечной недостаточности.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия.

В соответствии с ч. 2 ст. 139 Уголовного кодекса Украины, за непредоставление без уважительных причин помощи больному медицинским работником, если это повлекло смерть человека, предусмотрено наказание в виде ограничения свободы сроком до 4 лет или лишением свободы сроком до 3 лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет.

Как стало известно УНИАН из информированных источников, трагический случай произошел на территории Житомирской районной больницы.