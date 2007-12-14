Синоптики обещают снег на любой вкус: умеренный, сильный, мокрый...

Завтра в Украине ожидается небольшой снег, в западных областях умеренный, в Карпатах ночью местами сильный снег; в южной части и в Приазовье мокрый снег, днем с дождем, местами гололед.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, на дорогах страны местами гололедица. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 3-8° мороза, днем 0-5° мороза; в Карпатах ночью 10-15° мороза, днем 4-9° мороза; в южной части ночью от 4° мороза до 1° тепла, днем около 0°, в Крыму 1-6° тепла.

16-17 декабря - переменная облачность. 16 декабря в южной половине небольшой, местами умеренный снег; 17 декабря в восточных областях, Крыму и Приазовье, а днем и в северных областях местами небольшой снег. На остальной территории без существенных осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-восточный, северный, 5-10 м/с, 17 декабря на побережье морей местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 6-11°, в восточных областях и Карпатах 10-15° мороза (16 декабря в южной части 3-8° мороза); днем 2-7° мороза, в южных областях 0-5° мороза, в Крыму и в Закарпатье местами 1-3° тепла; на Южном побережье Крыма ночью 0-3° тепла, днем 1-6°.

18-19 декабря - без существенных осадков, только на востоке и юго-востоке местами небольшой снег и мокрый снег, на юге Крыма с дождем. Температура ночью 1-7° мороза, в восточной части и Карпатах 8-14°; днем 0-5° мороза, на Южном побережье Крыма и крайнем западе страны 1-6° тепла.

В Киеве и области в субботу ожидается небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура в Киеве ночью 3-5° мороза, днем 1-3° мороза; по области ночью 3-8° мороза, днем 0-5° мороза.

16-17 декабря - переменная облачность. Без существенных осадков, только днем 17 декабря местами небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 6-11° мороза, днем 2-7° мороза.

18-19 декабря - без существенных осадков. Температура ночью 2-7° мороза, днем 0-5° мороза.