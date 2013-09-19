Российские пограничники захватили судно Greenpeace, угрожая автоматами - СМИ

"Над судном завис военный вертолет, к нам подошел корабль береговой охраны и пригрозил открыть огонь. Только что пограничники с автоматами поднялись на борт Arctic Sunrise", - сказал он.

По словам представителя природоохранной организации, российские пограничники спустились на ледокол экологов с вертолетов по веревочным лестницам, сообщает РИА Новости.

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Судно Arctic Sunerise в настоящее время находится недалеко от платформы "Приразломная", однако вне пределах трехмильной зоны безопасности.

В среду утром двое активистов Greenpeace International гражданка Финляндии Сини Саарела (Sini Saarela) и гражданин Швейцарии Марко Поло (Marco Polo), были задержаны российскими пограничниками при попытке подняться на нефтяную платформу "Приразломная"компании "Газпром нефть шельф"для проведения акции против нефтедобычи в Арктике. В настоящее время активисты находятся на корабле береговой охраны "Ладога".

Ранее ФСБ России сообщило, что пограничники были вынуждены несколько раз открыть предупредительную стрельбу в Печорском море после попытки активистов проникнуть на нефтедобывающую платформу "Приразломная". Отмечается, что "на предупредительную стрельбу, сигналы об остановке судно не отреагировало".