Строительство нового стадиона ФК ”Шахтёр” вышло из-под контроля

Генеральный подрядчик строительства в Донецке нового стадиона футбольного клуба "Шахтер" турецкая компания ENKA заявила о сбое в графике работ ввиду осложнения погодных условий. Об этом сообщили в пресс-службе клуба со ссылкой на генерального директора компании "ООО "Стадион Шахтер" Владимира КОВАЛЕВСКОГО, выступающей менеджером проекта строительства нового стадиона.

По словам В.КОВАЛЕВСКОГО, "на сегодняшний день нет графика выполнения работ, отражающего действительную картину строительства".

Одновременно В.КОВАЛЕВСКИЙ акцентировал, что "такая крупная компания, как ENКА, ведущая строительства в таких сложных условиях как, например, Сахалин, должна была заложить в график риски, связанные с погодными условиями".

В.КОВАЛЕВСКИЙ также подчеркнул, что хотя турецкое руководство не видит причин для беспокойства и обещает выполнить все работы согласно контракту, он успокоится, только если увидит новый график работ с перечислением всех мероприятий, направленных на исправление сбоя. При этом В.КОВАЛЕВСКИЙ уточнил, что на сегодняшний день производительность труда по работам на стадионе составляет 43% от запланированной.

"Мы хотим закончить стадион летом, чтобы провести торжественные мероприятия, чтобы начать новый футбольный сезон", - подчеркнул гендиректор компании "ООО "Стадион Шахтер".

"Кому нужен стадион к концу года? Кто придет праздновать его открытие по такой погоде?", - заключил В.КОВАЛЕВСКИЙ.

Как сообщал УНИАН, накануне гендиректор ФК "Шахтер"(Донецк) Сергей ПАЛКИН не исключил, что в случае отказа турецкой компании ENKA новый клубный стадион будут достраивать украинские подрядчики.

"Если компания ENKA уходит, мы заканчиваем сами", - сказал С. ПАЛКИН.

Он напомнил, что ENKA настаивает на увеличении стоимости контракта по строительству стадиона на 72 млн. долларов.

"До 15 декабря мы должны провести с компанией ENKA основной раунд переговоров. Ситуация непростая, потому что ENKA, вероятно, когда заключала контракт, она, может быть, где-то ошиблась, с одной стороны. С другой стороны, у нас есть фиксированная сумма, которая не предусматривает изменений", - сказал гендиректор ФК "Шахтер".