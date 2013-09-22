Завтра в Украине будет дождливая и прохладная погода

Как сообщили УНИАН в гидрометцентре, ночью в северных и большинстве западных областей, днем в Украине дожди, в Черниговской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях местами сильные дожди.

Ветер западный, северо-западный, 7-12 м/с, утром и днем порывы 15-20 м/с.

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В Киевской области завтра облачно с прояснениями. Временами дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, утром и днем порывы 15-20 м/с. Температура ночью 6-11°, днем 11-16°.

В столице временами дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, утром и днем порывы 15-20 м/с. Температура ночью 8-10°, днем 12-14°.

22 сентября температура воды составляла в Черном и Азовском морях 17-20°, в районе Одессы и Геническа 14-15°; в Днепре возле Киева 15°.