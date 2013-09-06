Отдых в Крыму в бархатный сезон подешевеет почти в два раза

В этом году начало бархатного сезона в Крыму подкачало — как и киевляне, жители полуострова уже неделю страдают от затяжных дождей и не способствующей солнечным ваннам прохлады — +17, пишут «Вести».

Однако синоптики заверяют, что лето скоро вернется на полуостров и и бархатный сезон-2013будет особенно долгим — аж до ноября.

По теме: Евро-2012 помогло Украине стать одной из самых популярных туристических стран

А благодаря тому, что холодное течение уже прошло, вода в море будет теплой — +21– 22. Впрочем, доверять прогнозу всецело не стоит — осенью погода в Крыму переменчива, и день жары может смениться бурей.

Как уверяют крымчане, цены снизятся в среднем на 30% на жилье и транспорт (на 10% — до середины сентября, к концу месяца — на 20–25%, а в октябре сможем отдыхать на 30–50% дешевле).

Осенний отдых в Крыму лучше всего подходит для оздоровления — особенно будущих матерей, людей старше 45–50 лет, с проблемами дыхательных путей и нервными расстройствами. Как пояснил нам профессор-курортолог Иван Самосюк, в это время хвойные деревья более интенсивно выделяют полезные фитонциды.

Еще плюс бархатного Крыма — можно будет культурно отдохнуть: здесь пройдет около 30 фестивалей (почти половина всех, что проходят за год). Ж/д билеты пока в наличии — на ближайшую неделю на популярные поезда остались лишь «люксы», но купе и плацкарты есть в менее удобных составах (рано выезжают из Киева либо приходят в Крым после обеда).