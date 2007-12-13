Путин в Кремле вручил орден Александру Абдулову (фото)

Президент России Владимир Путин вручил в Кремле орден "За заслуги перед Отечеством" IV степени актеру Александру Абдулову. Указ о награждении был подписан в начале августа текущего года, еще до известия о болезни артиста театра "Ленком".

Всего 13 декабря 2007 года ордена и медали в Кремле получили 50 человек. Орден "За заслуги перед Отечеством" I степени был вручен Ирине Антоновой, директору Государственного музея имени Пушкина. Ордена II степени получили театральные режиссеры Петр Фоменко и Юрий Любимов, кинорежиссеры Владимир Наумов и Сергей Колосов. Ордена III степени вручены хореографу Борису Эйфману и писателю Валентину Распутину.