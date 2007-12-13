Суд не поверил, что ”черный трансплантолог” не черный, и не трансплантолог

Сегодня Апелляционный суд Донецкой области отменил постановление Ворошиловского районного суда г. Донецка от 11 декабря 2007 года в отношении израильского доктора Михаэля ЗИСА, подозреваемого в "черной трансплантологии".

Как сообщили УНИАН в пресс-службе областной прокуратуры, 11 декабря Ворошиловский райсуд принял постановление, согласно которому М.ЗИС должен быть освобожден из-под стражи и ему была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Справка УНИАН. Израильская полиция, расследуя дело так называемых "черных трансплантологов", выяснила, что большинство операций по пересадке донорских органов они осуществляли якобы в Донецком центре трансплантации почек под руководством доктора М.ЗИСА, который решением Министерства здравоохранения Израиля лишен лицензии на проведение врачебной деятельности.

В то же время руководитель Донецкого центра трансплантации почек Виктор ДЕНИСОВ 11 октября заявил, что М.ЗИС в Донецке никаких операций не делал. В частности, В.ДЕНИСОВ подтвердил, что во время некоторых операций, которые на законных основаниях проводились в центре гражданам Израиля, присутствовал доктор Михаэль ЗИС. "У нас были пациенты из Израиля, мы выполняли донорские трансплантации, и Михаэль ЗИС был в качестве сопровождающего лица, переводчика и ничего больше. Никаких врачебных манипуляций он не делал", - заявил В.ДЕНИСОВ.

12 октября и.о. министра внутренних дел Михаил КОРНИЕНКО заявил, что в Донецке сотрудниками милиции был задержан один из фигурантов дела о незаконной трансплантации человеческих органов – доктор М.ЗИС.