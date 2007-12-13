Тимошенко может предотвратить дефолт НАК ”Нафтогаз”?

Старший управляющий фонда Achmor Capital Джулис ГРИН и старший управляющий активами компании Blu Bay Саймон ТРЕЙЧЕР заявляют о возможном объявлении после 31 декабря 2007 года технического дефолта компании НАК «Нафтогаз Украины» в связи с отсутствием финансового отчета за 2006 год.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Дж.ГРИН и С.ТРЕЙЧЕР заявили сегодня журналистам в Киеве (в Верховной Раде).

«Облигации, выпущенные компанией «Нафтогаз Украины», имеют оговорку, согласно которой предполагается обнародование финансовых результатов года. Если этого не происходит, наступает технический дефолт», - сказал Дж.ГРИН.

По его словам, «Нафтогаз Украины» обязан предоставить финансовую отчетность до 31 декабря 2007 года.

«После объявления технического дефолта существует риск, что владельцы облигаций могут потребовать возврата денег», - пояснил старший управляющий активами фонда Achmor Capital.

Дж.ГРИН и С.ТРЕЙЧЕР также сообщили, что провели встречи с представителями Секретариата Президента, других организаций и потенциальным кандидатом на должность премьер-министра Юлией ТИМОШЕНКО в связи с возможным объявлением технического дефолта НАК «Нафтогаз Украины».

«Одним из потенциальных решений было бы предоставление суверенных гарантий до того момента, пока аудиторы смогут подписать финансовые отчеты за 2006 год. Юлия ТИМОШЕНКО согласилась с тем, что это является возможным решением», - добавил Дж.ГРИН.

«Многие считают, что компания до сих пор является прибыльной, но у аудиторов есть опасения, будет ли компания существовать в 2008 году, поскольку цены на газ уже согласованы с «Газпромом», - уточнил Дж.ГРИН.

Управляющие активами кредитных компаний считают, что объявление технического дефолта НАК «Нафтогаз Украины» может привести к проблемам привлечения в Украину зарубежных кредитных и инвестиционных ресурсов.

Как сообщал УНИАН, 13 декабря в Министерстве топлива и энергетики Украины состоялась встреча руководства Минтопэнерго и НАК «Нафтогаз Украины» с представителями аудитора финансовой отчетности НАК «Нафтогаз Украины» - международной аудиторской компанией Ernst&Young, а также международных финансовых инвесторов – кредиторов НАК «Нафтогаз Украины».

В ходе встречи представители Минтопэнерго и НАК «Нафтогаз Украины» обсудили с аудитором Ernst&Young и финансовыми инвесторами компании вопросы подготовки и публикации Консолидированной финансовой отчетности НАК и Аудиторского заключения за 2006 год.

Представителям Ernst&Young был передан проект финансового плана НАК «Нафтогаз Украины» на 2008 год. Таким образом, формальные основания для задержки выпуска аудитором Аудиторского заключения и Консолидированной финансовой отчетности НАК «Нафтогаз Украины» за 2006 год полностью устранены.

Представители Минтопэнерго и НАК «Нафтогаз Украины» сообщили представителям аудитора и инвесторам об усилиях, которые прикладываются с целью скорейшего принятия финансового плана НАК «Нафтогаз Украины» Кабинетом Министров Украины и выразили уверенность, что такое принятие состоится в ближайшее время.

Председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Евгений БАКУЛИН сообщил инвесторам о полном выполнении компанией в текущем году всех налоговых обязательств, а также полном и своевременном обслуживании НАК «Нафтогаз Украины» всех кредитных обязательств. Так, в декабре текущего года НАК «Нафтогаз Украины» уже выплатила и выплатит по своим кредитным обязательствам 67 млн. долл.

15 октября международное рейтинговое агентство Fitch Ratings поместило рейтинги НАК «Нафтогаз Украины» под наблюдение в список Rating Watch с пометкой «Негативный», в т.ч. из-за того, что "Нафтогаз" не опубликовал финансовую отчетность по МСФО за 2006 год.

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» - крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.

Фонд Achmor Capital и компания Blu Bay являются держателями 40% кредитных облигаций НАК «Нафтогаз Украины».