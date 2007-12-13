Подсудимому по делу Гонгадзе нужны две недели для выздоровления
Суд перенес рассмотрение дела
Апелляционный суд Киева перенес на 27 декабря рассмотрение уголовного дела об убийстве журналиста Гергия Гонгадзе.
Такое решение суд принял в связи с болезнью одного из подсудимых по делу - Николая ПРОТАСОВА.
Как сообщила УНИАН адвокат вдовы журналиста Мирославы Гонгадзе Валентина ТЕЛИЧЕНКО, «врачи сказали, что ему (Н.ПРОТАСОВУ – УНИАН) нужно еще две недели для полного выздоровления».
Как сообщал УНИАН, Г.Гонгадзе исчез 16 сентября 2000 года. В его убийстве обвиняют трех бывших сотрудников Департамента внешнего наблюдения и криминальной разведки МВД Украины – Валерия КОСТЕНКО, Н.ПРОТАСОВА и Александра ПОПОВИЧА. Еще один обвиняемый – бывший руководитель упомянутого департамента МВД Алексей ПУКАЧ – находится в розыске.
Рассмотрение по существу уголовного дела об убийстве журналиста Апелляционный суд Киева начал 9 января 2006 года.