Подсудимому по делу Гонгадзе нужны две недели для выздоровления

Апелляционный суд Киева перенес на 27 декабря рассмотрение уголовного дела об убийстве журналиста Гергия Гонгадзе.

Такое решение суд принял в связи с болезнью одного из подсудимых по делу - Николая ПРОТАСОВА.

Как сообщила УНИАН адвокат вдовы журналиста Мирославы Гонгадзе Валентина ТЕЛИЧЕНКО, «врачи сказали, что ему (Н.ПРОТАСОВУ – УНИАН) нужно еще две недели для полного выздоровления».

Как сообщал УНИАН, Г.Гонгадзе исчез 16 сентября 2000 года. В его убийстве обвиняют трех бывших сотрудников Департамента внешнего наблюдения и криминальной разведки МВД Украины – Валерия КОСТЕНКО, Н.ПРОТАСОВА и Александра ПОПОВИЧА. Еще один обвиняемый – бывший руководитель упомянутого департамента МВД Алексей ПУКАЧ – находится в розыске.

Рассмотрение по существу уголовного дела об убийстве журналиста Апелляционный суд Киева начал 9 января 2006 года.