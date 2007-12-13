В Киеве горят склады с водкой и пивом (фоторепортаж) - обновлено

В Киеве, на улице Краснознаменной, 135, возник пожар на складах с продукцией компаний «Союз-Виктан».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе компании со ссылкой на информацию пожарных, возгорание произошло на соседних складах и частично коснулось складов компании «Союз-Виктан». Общая площадь арендуемых компанией складов по данному адресу составляет 4 тыс. кв. м, однако в данный момент нельзя оценить площадь складов, охваченных от пожаром.

В компании отмечают, что существенного ущерба пожар не нанесет, так как склады на момент возгорания были практически пустыми, поскольку поставки новогодней продукции еще не совершались.

Продукция и рекламные материалы, которые находились на складах, застрахованы, отмечает пресс-служба.

Как сообщили в компании, к обеспечению Киева алкогольной продукцией будет подключен Белоцерковский филиал. С понедельника логистика будет осуществляться со второго склада в Киеве. На новогодних поставках данный инцидент не отразится.

Справка УНИАН. Группа компаний «Союз-Виктан» - крупный производитель алкогольных напитков. Компания основана в 1994 году. Производственные мощности расположены в Симферополе и в г. Руза (Московская область РФ). В ассортименте - более 50 наименований, среди которых: водки классические и особые (торговые марки «SV», «Medoff», «Мърная»), слабоалкогольные негазированные напитки на основе натурального сока под ТМ «Longer». Продукция компании реализуется более, чем в 30 странах мира.

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