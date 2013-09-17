В Украине почтили память погибших журналистов

В центре столицы 16 сентября собрались несколько неравнодушных граждан, чтобы вспомнить всех погибших в Украине журналистов.

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Организаторы акции держали в руках плакаты с профилем Гонгадзе, а из свечей выложили слово "Гия".

На митинге зачитали имена всех журналистов, погибших в Украине. После этого их помянули минутой молчания.

На акцию пришли народные депутаты Олесь Доний, Петр Порошенко, Андрей Шевченко, Юрий Стець.

В Чернигове и Тернополе журналисты почтили память Гонгадзе и коллег, погибших из-за профессиональной деятельности.

Как передает корреспондент УНИАН из Чернигова, черниговские журналисты и общественные деятели собрались у памятника ”Борцам за свободу и независимость Украины” возле Екатерининской церкви. В память о погибших коллегах зажгли свечи и лампадки, которые потом выложили в виде креста.

Также во время акции были зачитаны имена и фамилии всех журналистов, погибших в годы независимости Украины при исполнении профессиональных обязанностей или из-за профессиональной деятельности. Их память черниговские журналисты почтили минутой молчания.

Завершилась акция тринадцатой годовщины исчезновения Гонгадзе принятием резолюции, в которой журналисты и общественные деятели Чернигова обратились к Президенту Украины с требованием завершить расследование ”дела Гонгадзе”, а к представителям власти разных уровней - обеспечить надлежащие условия профессиональной деятельности.

Как передает корреспондент УНИАН из Тернополя, по случаю Дня памяти погибших украинских журналистов и 13 -ой годовщины со дня исчезновения Гонгадзе возле памятника Тарасу Шевченко журналисты местных и всеукраинских изданий зажгли лампадки и выложили из них слово «Гия». Всего было зажжено более 100 свечей.

На месте проведения мероприятия представители духовенства отслужили панихиду по погибшим журналистам.

Справка УНИАН. Основатель «Украинской правды» Георгий Гонгадзе был убит осенью 2000 года.

15 марта 2008 Апелляционный суд Киева признал виновными в убийстве Гонгадзе трех бывших сотрудников Департамента внешнего наблюдения и криминальной разведки МВД Украины и назначил им наказание в виде лишения свободы сроком от 12 до 13 лет. Еще один обвиняемый - Алексей Пукач - находился в розыске с 2005 года. 21 июля 2009 в селе Молочки Чудновского района Житомирской области Пукач был задержан.

29 января 2013 Печерский райсуд Киева вынес приговор Пукачу, осудив его к пожизненному лишению свободы за убийство журналиста. После объявления приговора Пукач заявил, что приговор ему будет понятен только тогда, когда рядом с ним сидеть экс-президент Леонид Кучма и бывший глава Администрации Президента Владимир Литвин. В ответ на вопрос судьи Анатолия Мельника, понятен ему приговор, Пукач заявил: «Он будет понятен только тогда, когда Кучма и Литвин будут со мной».