ОБСЕ приветствует приговор по делу Гонгадзе и призывает искать заказчиков

Об этом говорится в ее заявлении.

«Наконец, после 12 долгих лет страданий и неопределенности для семьи, друзей и коллег Гонгадзе, правосудие восторжествовало. Но те, кто заказал это преступление, остаются на свободе», - считает представитель ОБСЕ.

По словам Д.Миятович, предстоит еще многое сделать для того, чтобы «разорвать порочный круг безнаказанности тех, кто провоцирует насилие в отношении журналистов в Украине и за ее пределами».

По теме: Пукач: Спросите о мотиве убийства у Литвина и Кучмы

Как сообщал УНИАН, 29 января 2013 года Печерский райсуд Киева вынес приговор бывшему начальнику Департамента внешнего наблюдения МВД Украины Алексею Пукачу в виде пожизненного лишения свободы за убийство Г.Гонгадзе.

Адвокат Мирославы Гонгадзе Валентина Теличенко заявила, что будет подавать апелляционную жалобу на приговор А.Пукачу, поскольку считает, что суд не в полной мере установил мотивы убийства Г.Гонгадзе.

После оглашения приговора А.Пукач заявил, что приговор ему будет понятен только тогда, когда рядом с ним будут сидеть Леонид Кучма и Владимир Литвин.

В ответ на вопрос судьи Анатолия Мельника, понятен ли ему приговор, А.Пукач заявил: «Он будет понятен только тогда, когда Кучма и Литвин будут со мной».

В коротком комментарии журналистам после судебного заседания, А.Пукач сказал: «Я все рассказал во время следствия и во время суда, но правду в этом суде хотел знать только Федур (адвокат матери убитого журналиста Леси Гонгадзе – УНИАН). Ни Мельниченко из Америки, ни Пискун, а именно Федур. Поэтому спросите о мотиве (убийства Г.Гонгадзе - УНИАН) у Литвина и Кучмы».