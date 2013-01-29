Пукач: Спросите о мотиве убийства у Литвина и Кучмы

Осужденный Печерским районным судом Киева к пожизненному заключению бывший генерал милиции Алексей Пукач заявляет, что приговор ему будет понятен только тогда, когда рядом с ним будут сидеть Леонид Кучма и Владимир Литвин.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в суде в ответ на вопрос судьи Анатолия Мельника, понятен ли ему приговор.

«Он будет понятен только тогда, когда Кучма и Литвин будут со мной», - сказал А.Пукач.

В то же время, в коротком комментарии журналистам после судебного заседания, А.Пукач сказал: «Я все рассказал во время следствия и во время суда, но правду в этом суде хотел знать только Федур (адвокат матери убитого журналиста Леси Гонгадзе – УНИАН). Ни Мельниченко из Америки, ни Пискун, а именно Федур. Поэтому спросите о мотиве (убийства Г.Гонгадзе - УНИАН) у Литвина и Кучмы».

Как сообщал УНИАН, сегодня, 29 января, бывший начальник Департамента внешнего наблюдения МВД Украины А.Пукач Печерским райсудом Киева осужден к пожизненному лишению свободы за убийство журналиста Георгия Гонгадзе.