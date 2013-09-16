В Мариуполе охранники ТЦ избили американца за требование дать ему чек на купленный товар

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Управлении связей с общественностью МВД Украины, пострадавший обратился с заявлением в милицию, в результате предпринятых мер установлено и доставлено в райотдел милиции двое молодчиков — охранников 21 и 33 лет.

Как отметили в УСО МВД, на данное время проводится проверка действий охранников по предварительной квалификации ч.1 ст.125 (умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.