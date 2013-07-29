Избиением студента-сироты в николаевской милиции занялась прокуратура

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Центрального района города Николаева.

В настоящее время прокуратура проверяет законность действий сотрудников милиции после жалобы студента, пояснили в пресс-службе.

«Прокуратура Центрального района г. Николаева начала уголовное производство по информации местного жителя о неправомерных действиях милиционеров в отношении студента Игоря Ткача», - сообщил прокурор Центрального района Николаева Сергей Луговской.

По его словам, в сети Интернет обнародована информация о том, что правоохранители якобы избили местного жителя Ткача и пытались обвинить его в совершении кражи.

17 июля указанные сведения внесены прокуратурой в Единый реестр досудебных расследований, по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.365 УК Украины (превышение власти или служебных полномочий, если оно сопровождалось насилием). В деле начато досудебное расследование.

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В начале июля студент Николаевского политехнического колледжа Игорь Ткач обратился в редакцию сайта «Преступности. НЕТ» с заявлением о том, что его избил сначала преподаватель, а затем – сотрудники Центрального райотдела милиции.

«Я прошу Вас помочь мне в связи с последними событиями Дело в том, что я сирота и живу в другом городе. В Николаеве я учусь в Николаевском политехническом институте и проживаю в общежитии. У нас проходил турнир по футболу, в котором я принимал участие вместе с преподавателем кафедры военной подготовки Николаевского государственного университета имени Сухомлинского Виталием Лелекой. По непонятным мне причинам, он подошел ко мне и ударил меня головой в лицо прямо на поле во время игры. Я потерял сознание. После того, как он ударил меня головой прямо на футбольном поле, он был дисквалифицирован с турнира», - говориться в заявлении.

Студент также указывает, что обратился в милицию с жалобой о нанесении телесных повреждений. Однако дело закрыли за отсутствием состава преступления.

Ткач также рассказывает, что 3 июля двое милиционеров встретили его под университетом и привезли в Центральный РОВД, хотя жалоба была написана в Заводской РОВД.

«Они сказали мне, что возмущены тем, что я позволяю себе писать заявления на преподавателя, сказали, что за это я должен подписать признание в краже какого-то ноутбука. После того, как я не согласился этого делать, меня удерживали около 3 часов и при этом били меня и угрожали расправой и изнасилованием. Я вернулся домой избитым двумя сотрудниками милиции Шендером и Росомахой, и у меня поднялась температура. Я не знал, куда идти. Жаловаться в милицию на милицию, я уже не хотел после таких побоев. Поэтому я обратился в СМИ с просьбой помочь», - написал студент в заявлении.