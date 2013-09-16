Водитель, сбивший в Керчи 14-летнюю девочку, собирался сбежать в Россию

В больницу ребенка доставили в тяжелом состоянии. У нее ушибленная рваная рана теменной области, сотрясение головного мозга и открытая черепно-мозговая травма. Девочка минимум 3 месяца пробудет в больнице, говорят врачи, сообщает ТСН.

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А вот сама пострадавшая вспоминает, что пассажирка авто, которое ее сбило, перед бегством говорила о России.

"Говорила женщина, пассажирка: "Оттяни ее на обочину. Мы уедем в Россию, и никто ни о чем не узнает". Еще дали мне бутылку воды, чтобы я умылась", - рассказала пострадавшая Александра Борисова.

По словам девочки, водитель мог быть пьяным.

"Мне кажется, он был очень пьян, потому что еле-еле говорил. Не мог даже слова нормально сказать", - вспоминает девочка.

Следствие предполагает, что за рулем авто был иностранец. Ведь уже известно, что оно зарегистрировано в Прибалтике. Водителя разыскивают в Украине и России, куда он мог добраться паромом Керчь-Кавказ. На границах распространили ориентировки. Но пока - никаких результатов.

"По имеющейся информации, в настоящее время транспортное средство, которое причастно к указанному ДТП, территорию Украины не покидало ни через один пункт пропуска через госграницу", - сообщил и.о. руководителя отдела ГАИ Керченского горуправления Дмитрий Мануилов.

За то, что скрылся с места аварии и бросил травмированного ребенка, водителю "восьмерки" грозит серьезное наказание.

Напомним, в Керчи мужчина на "Жигулях" сбил 14-летнюю девочку, дал ей воды и сбежал, даже не позвонив в "скорую".