В Николаеве водитель задним ходом сбил двух подростков и скрылся
18:21, 23 августа 2013Общество
1159
ГАИ задержала водителя автомобиля ВАЗ-2108, который вечером 22 августа на ул. Потемкинской в районе перекрестка с ул. Советская сбил двух 14-летних подростков и скрылся с места происшествия.
Водитель сбил несовершеннолетних пешеходов, двигаясь задним ходом / Фото: vpoltave.info
Как сообщили УНИАН в ГАИ, инспекторы за несколько минут установили водителя и вернули на место происшествия, где были составлены все необходимые материалы.
По теме: В Харькове в ДТП с маршруткой пострадали пять человек
Водитель сбил несовершеннолетних пешеходов, двигаясь задним ходом.
В результате дорожно-транспортного происшествия травмированные дети доставлены в Николаевскую областную детскую больницу.
По данным ГАИ, с начала года в Николаевской области было совершено 21 дорожно-транспортное происшествие с мест которых водители скрылись, на сегодня 20 таких фактов работниками Госавтоинспекции раскрыто.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter