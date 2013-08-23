В Николаеве водитель задним ходом сбил двух подростков и скрылся

Как сообщили УНИАН в ГАИ, инспекторы за несколько минут установили водителя и вернули на место происшествия, где были составлены все необходимые материалы.

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Водитель сбил несовершеннолетних пешеходов, двигаясь задним ходом.

В результате дорожно-транспортного происшествия травмированные дети доставлены в Николаевскую областную детскую больницу.

По данным ГАИ, с начала года в Николаевской области было совершено 21 дорожно-транспортное происшествие с мест которых водители скрылись, на сегодня 20 таких фактов работниками Госавтоинспекции раскрыто.