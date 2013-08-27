Задержали водителя, который насмерть сбил велосипедиста

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Харьковской области, согласно предварительным данным, водитель грузовика MAN, который 26 августа сбил насмерть 37-летнего велосипедиста и его 34-летнюю пассажирку, был в состоянии алкогольного опьянения.

Водитель грузовика попытался скрыться, и сегодня, 27 августа, был задержан работниками правоохранительных органов в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

В настоящее время он находится в изоляторе временного содержания.

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Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.3 ст.286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшие гибель нескольких лиц).

Расследование проводит милиция, процессуальное руководство осуществляет прокуратура района. Его ход находится на контроле прокуратуры области.

Как сообщал УНИАН, 26 августа в селе Высокополье Валковского района водитель автомобиля MAN совершил наезд на велосипедиста с пассажиром. В результате дорожно-транспортного происшествия на месте происшествия погибли велосипедист, 1976 года рождения и его пассажир 1979 года рождения.