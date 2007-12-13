Польские эксперты советуют Украине отказаться от «провальной» идеи

Украина может так и не стать членом НАТО, если вопрос присоединения к Североатлантическому альянсу будет вынесен на всеукраинский референдум. С таким предостережением выступили эксперты польского Института международных отношений.

Низкая поддержка населения идеи присоединения к НАТО, отсутствие единого подхода украинских политиков в этом вопросе и непростые взаимоотношения с Россией могут существенно скорректировать стратегическую цель Украины относительно интеграции в евроатлантические структуры, считает профессор польского Института международных отношений Кшиштоф Кубяк. По его мнению, украинцы должны определиться с членством в НАТО, но проводить референдум по этому вопросу не уместно, поскольку он будет провальным. «Украина может повторить путь Словакии, единственной страны, где неудачно проводился референдум о вступлении в НАТО. После подобного референдума в Украине идея присоединения к Североатлантическому альянсу может быть совсем отброшена. А это не допустимо для такой страны», говорит Кубяк. Из-за свого геополитического положения Украина, по мнению польского эксперта, не может позволить себе нейтралитет.

Немецкая волна