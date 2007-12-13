Керченская трагедия глазами европейских экспертов

Еврокомиссия обеспокоена использованием судов “река-море” для перевозки опасных грузов.

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня на сессии Европарламента в Страсбурге комиссар ЕС по вопросам здравоохранения Маркос КИПРИАНУ по завершению обсуждения катастрофы, которая произошла 11 ноября в Керченском проливе.

“Мы обеспокоены использованием судов класса “река-море” для морских перевозок опасных грузов”, - сказал он.

Комиссар отметил, что суда этого класса составляли абсолютное большинство среди тех, что потерпели бедствие во время шторма.

Как сообщал УНИАН, 11 ноября во время шторма в Керченском проливе пострадали 15 судов, в результате чего в море оказались около 1,2 тысяч тонн мазута, а также 6,8 тысяч тонн серы. Наблюдалась массовая гибель птиц и рыбы в Керченском проливе.

16 ноября глава Секретариата Президента Украины Виктор БАЛОГА обратился к Еврокомиссии с письмом, в котором попросил о помощи в ликвидации последствий катастрофы в Керченском проливе.

Европейские эксперты работали на месте катастрофы с 18 по 24 ноября.

Впрочем, они считают, что Украина имеет достаточно возможностей для очистки Керченского пролива от мазута, вытекшего в результате аварии российского танкера.

“Европейские эксперты пришли к выводу, что украинские операции по очистке территорий продвигаются хорошо. Доступные технологии и ресурсы были оценены как достаточные, а Украина не заявляла о необходимости дополнительного аварийного оборудования”, - сказал Маркус КИПРИАНУ.

Комиссар отметил, что в своем обращении к Еврокомиссии от 16 ноября Украина попросила предоставить помощь в подготовке оценки вреда, нанесенного окружающей среде авариями судов, а также техническую и финансовую помощь для уменьшения последствий катастрофы.

Комиссар ЕС также обратил внимание на то, что, в соответствии с международной статистикой разливов нефти и нефтепродуктов, разлив мазута в Керченском проливе считается средним и таким, что не повлечет серьезную экологическую катастрофу.

“В то же время, возможное вторичное загрязнение, плотность давления на природную среду, наличие чувствительных биологических видов в проливе, политическая чувствительность этой зоны и риск возникновения подобных инцидентов в будущем, все это говорит о необходимости оценивать ситуацию полнее”, - сказал комиссар.

М.КИПРИАНУ отметил, что в связи с этим Еврокомиссия рассматривает возможность последующего отслеживания ситуации в этом регионе при помощи своих специалистов.

14 декабря Европейская комиссия представит украинской власти основные результаты мониторинга последствий катастрофы в Керченском проливе.