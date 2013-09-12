Журналистов в Украине начнут обучать по новым стандартам
В Украине на факультетах журналистики многих высших учебных заведений начали вводить новые образовательные стандарты.
Об этом сообщил директор Института журналистики Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Владимир Ризун на вручении новых образовательных стандартов журналиста и редактора мультимедийных изданий СМИ преподавателям вуза.
«Сегодня мы имеем большой разрыв между медиа-отраслью и системой образования. И с каждым годом этот разрыв растет, ведь медиа-отрасль значительно опережает педагогов по темпам развития. Сократить этот разрыв можно подготовкой будущих специалистов в соответствии с актуальными требованиями. Новые профессиональные стандарты журналиста и редактора мультимедийных изданий и являются реальным заказом отрасли на подготовку специалистов. Поэтому их следует поскорее вводить в систему образования», - заявил Ризун.
Кроме Института журналистики КНУ им. Т. Шевченко, новые образовательные стандарты вводят еще на 10 факультетах журналистики высших учебных заведений страны. Начиная с этой осени, студентам старших курсов начинают преподавать основы работы виртуальной редакции, новостных медиа, обучают жанрам в интернете, дизайну электронных изданий.
Новые стандарты также помогут повысить профессиональную культуру медиа-отрасли, считает Ризун.
«От работодателей мы ждем не только действенного участия в учебном процессе, но и тесного сотрудничества по организации воркшопов, мастер-классов, практик студентов, аттестации их компетенций. Готового специалиста на первых курсах не вырастить, его надо учить не только в аудитории, но и в редакции», - уверен профессор.
«Паспорта профессий» журналиста и редактора мультимедийных изданий СМИ были разработаны в рамках одноименного проекта группы СКМ при поддержке Британского Совета.
В течение двух лет экспертные группы из представителей Министерства образования и науки, Конфедерации работодателей Украины, экспертов аналитического центра «БЭСТ» и журналистов-практиков 30 изданий сформировали стандарты знаний, умений и навыков, которыми должен обладать выпускник вуза, чтобы начать свою карьеру без необходимости переучиваться под потребности производственного процесса.