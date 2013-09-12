Журналистов в Украине начнут обучать по новым стандартам

Об этом сообщил директор Института журналистики Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Владимир Ризун на вручении новых образовательных стандартов журналиста и редактора мультимедийных изданий СМИ преподавателям вуза.

«Сегодня мы имеем большой разрыв между медиа-отраслью и системой образования. И с каждым годом этот разрыв растет, ведь медиа-отрасль значительно опережает педагогов по темпам развития. Сократить этот разрыв можно подготовкой будущих специалистов в соответствии с актуальными требованиями. Новые профессиональные стандарты журналиста и редактора мультимедийных изданий и являются реальным заказом отрасли на подготовку специалистов. Поэтому их следует поскорее вводить в систему образования», - заявил Ризун.

Кроме Института журналистики КНУ им. Т. Шевченко, новые образовательные стандарты вводят еще на 10 факультетах журналистики высших учебных заведений страны. Начиная с этой осени, студентам старших курсов начинают преподавать основы работы виртуальной редакции, новостных медиа, обучают жанрам в интернете, дизайну электронных изданий.

Новые стандарты также помогут повысить профессиональную культуру медиа-отрасли, считает Ризун.

«От работодателей мы ждем не только действенного участия в учебном процессе, но и тесного сотрудничества по организации воркшопов, мастер-классов, практик студентов, аттестации их компетенций. Готового специалиста на первых курсах не вырастить, его надо учить не только в аудитории, но и в редакции», - уверен профессор.

«Паспорта профессий» журналиста и редактора мультимедийных изданий СМИ были разработаны в рамках одноименного проекта группы СКМ при поддержке Британского Совета.

В течение двух лет экспертные группы из представителей Министерства образования и науки, Конфедерации работодателей Украины, экспертов аналитического центра «БЭСТ» и журналистов-практиков 30 изданий сформировали стандарты знаний, умений и навыков, которыми должен обладать выпускник вуза, чтобы начать свою карьеру без необходимости переучиваться под потребности производственного процесса.