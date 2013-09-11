Официальный курс НБУ на 12 сентября

18:53, 11 сентября 2013
Общество
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Нацбанк установил курс гривны.

Курс валют НБУ / Фото : npblog.com.ua

Cогласно информации официального сайта Национального банка Украины, на 12 сентября Нацбанк установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 799.3000 (на 11 сентября – 799.3000)

100 EUR – 1060.5112 (на 11 сентября – 1058.2732)

10 RUR – 2.4248 (на 11 сентября – 2.4177)

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