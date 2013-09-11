Официальный курс НБУ на 12 сентября
18:53, 11 сентября 2013Общество
963 0
Нацбанк установил курс гривны.
Курс валют НБУ / Фото : npblog.com.ua
Cогласно информации официального сайта Национального банка Украины, на 12 сентября Нацбанк установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:
100 USD США – 799.3000 (на 11 сентября – 799.3000)
100 EUR – 1060.5112 (на 11 сентября – 1058.2732)
10 RUR – 2.4248 (на 11 сентября – 2.4177)
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter