Официальный курс НБУ на 12 сентября

Нацбанк установил курс гривны.

Cогласно информации официального сайта Национального банка Украины, на 12 сентября Нацбанк установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам: 100 USD США – 799.3000 (на 11 сентября – 799.3000) 100 EUR – 1060.5112 (на 11 сентября – 1058.2732) 10 RUR – 2.4248 (на 11 сентября – 2.4177) Все курсы валют на 12 сентября

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