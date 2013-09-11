В Украине хотят отказаться от бумажных медкарточек

Об этом рассказал заместитель министра здравоохранения Роман Богачев. По его словам, бумажные медицинские карты в ближайшее время станут историей, поскольку Минздрав Украины внедряет Всеукраинский электронный реестр пациентов (ЭРП), сообщает пресс-служба министерства.

По теме: В Украине подделывают 5% лекарств, продаваемых в аптеках

Это стало возможным благодаря внедрению Концепции информатизации здравоохранения Украины на 2014 - 2018 годы, которая в апреле этого года было поддержано Государственным агентством по вопросам науки, инноваций и информатизации Украины. Среди мер реализации указанной Концепции является и создание электронного реестра.

На днях министр здравоохранения Украины Раиса Богатырева утвердила технические задания для создания централизованного электронного реестра пациентов и комплексной системы защиты информации в нем.

«С переходом на электронную систему сбора и хранения информации отойдут в прошлое и проблемы, связанные с бумажными медицинскими картами. Сейчас карточки хранятся по месту жительства пациента и с этим связаны долговременные бюрократические процедуры, - говорит Роман Богачев. - Также возникают трудности в процессе сбора анамнеза, например, когда пациент попадает в учреждение здравоохранения в неотложном состоянии без медицинской карточки. Порой из-за человеческого фактора случаи потери медицинской информации. Централизованный ЭРП позволит решить эти вопросы, что, безусловно, повысит доступность медицинской помощи».

Персональные данные пациентов будут размещаться на серверном оборудовании Минздрава Украины, что позволит централизованно обеспечивать контроль за их сохранностью. Такое решение было принято на основе анализа работы ЭРП в «тестовом» режиме в пилотных регионах - Винницкой, Днепропетровской, Донецкой областях и городе Киеве.

«Внедрение электронного реестра пациентов автоматически модернизирует службу медицинской статистики, благодаря которой будет вестись учет объемов и мониторинг качества фактически предоставляемых населению медицинских услуг. А это одно из условий комфортного перехода к страховой медицине», - отметил заместитель Министра.