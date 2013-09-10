В Украине подделываются 5% лекарств, продаваемых в аптеках

Об этом сегодня сообщил народный депутат от партии БЮТ, член временной комиссии по расследованию деятельности Министерства здравоохранения Украины Павел Петренко, передает ТСН.

По его словам, только за прошлый год из-за употребления подделок или неправильного лечения препараты убили сорок соотечественников.

Однако в Министерстве видят проблему не в фальсификате, а в отсутствии культуры применении медикаментов.

"Как мы применяем препарат - колоссальный объем фактов самолечение привел к сверхколосальному перекосу заболеваемости и потреблению лекарств", - отметил советник министра здравоохранения Виктор Чумак.

Однако, во временной следственной комиссии Верховной Рады по расследованию деятельности Минздрава утверждают, что в законодательстве остаются лазейки, через которые даже изъятые препараты могут вернуться на рынок. Сейчас в Украине оборотом лекарств занимается две службы: Министерство здравоохранения регистрирует, а Гослекслужба - предоставляет сертификаты.

"Выходит перезагрузка, когда 2 разных органа занимаются выдачей. Одни выдают сертификат, вторые регистрационные удостоверения. Она совершенно не европейская. Потому что в Европе этими функциями занимается один орган. В Европе именно после создания единого регулятора удалось не только уменьшить количество подделок на рынке, но и стабилизировать цены на препараты", - отметил Петренко.