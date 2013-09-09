В Нидерландах обнаружили неизвестную картину Ван Гога

Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на Associated Press. Это первая с 1928 года картина, атрибутированная голландскому художнику.

На картине изображен закат солнца в скалистой местности с руинами бенедиктинского монастыря Монмажур на заднем плане.

Музейные эксперты заявили, что определили автора и название картины по технике, использованным материалам, а также по письмам художника . Как отмечает The New York Times, полотно написано Ван Гогом в 1888 году в Арле и относится к позднему периоду, который считается вершиной его творчества. В это время были написаны знаменитые «Подсолнухи», «Желтый дом», «Спальня в Арле» и другие шедевры. Также выяснилось, что картина принадлежала Тео Ван Гогу, брату художника, имела порядковый номер 180 (он написан на обороте холста) и была продана в 1901 году.

Имя владельцев полотна музей раскрывать не стал. Известно, что те в 1991 году уже приносили картину в музей, но в то время там не признали ее подлинной. Как отметил Рюгер, одной из причин, было то, что Ван Гог не подписал «Закат в Монмажуре». После этого еще более 20 лет картина пылилась на чердаке.

Картина будет выставлена в Амстердаме начиная с 24 сентября как часть действующей выставки «Ван Гог за работой».

Винсент Ван Гог переехал в Арль в феврале 1888 года; как пишут биографы, он был очарован природой вблизи Монмажура. Спустя два года Ван Гог выстрелил в себя из пистолета в область сердца, после чего более чем через сутки, скончался от потери крови в возрасте 37 лет. Известно, что художник за всю свою жизнь продал лишь одну работу — «Красные виноградники в Арле».