СБУ передала в музей картину XVI века

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, выступая перед присутствующими на церемонии, начальник Управления Службы безопасности Украины в Волынской области Владимир Мельникович напомнил, что за последние 22 года этому краеведческому музею передано около 10 тысяч предметов, которые представляют культурную и историческую ценность.

В свою очередь, эксперт и главный хранитель музея Наталия Пушкарь сказала: «Для нас, работников музея сегодня настоящий праздник. Хотя такие передачи за последние десятилетия и участились, но именно эту можно сравнить с нашими самыми ценными поступлениями – огромными художественными ценностями замка Радзивиллов с коллекцией западноевропейского искусства и Волынской святыней – иконой Холмской Божьей Матери. Хотя произведение и не подписано автором, однако сейчас мы беремся утверждать, что картина написана Лукасом Кранахом Старшим. Её рыночную стоимость мы сегодня оцениваем в более чем 2,5 млн. евро».

Эта картина была вещественным доказательством в уголовном производстве, которое расследовали следователи УСБУ в Волынской области в отношении гражданина Украины, который пытался незаконно переместить через госграницу культурные ценности.

В ноябре 2012 года в пункте пропуска «Ягодин» правоохранители задержали жителя Луцка, который на автомобиле следовал из Украины в Польшу. Мужчина пытался незаконно вывезти картину неизвестного немецкого художника.

Согласно заключению экспертов Волынского краеведческого музея и Национального научно-исследовательского реставрационного центра Украины, изъятая картина неизвестного автора с изображением Иоганна Ангальта-Цербста датируется XVI веком, является оригиналом и представляет культурную ценность для Украины. Также работа рекомендована к включению в Государственный реестр национального культурного наследия.

Приговором Любомльского районного суда Волынской области контрабандист был осужден по ч.2 ст.15, ч.1 ст.201 (совершение покушения на контрабанду культурных ценностей) Уголовного кодекса Украины и назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы с испытательным сроком два года с конфискацией предмета контрабанды.