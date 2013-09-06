Солистка Нацоперы обозвала учеников украинских школ быдлом (фото)
13:54, 06 сентября 2013Общество
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Солистка украинской оперы Екатерина Абдуллина в своих комментариях в Facebook назвала учеников украинских школ быдлом.
Я рада, что моя дочь учится среди морально здоровых детей. А не среди быдла - Абдуллина
В сообщении артистка заявляет, что отдала детей учиться в русскую гимназию. «Все предметы по-русски, все предельно ясно и понятно. А больше всего понравилась торжественная линейка, я даже плакала. По-русски очень красиво говорили старшеклассники», - пишет солистка Национальной оперы.
Также в сообщении Екатерина Абдуллина высказывается в адрес школ. «Да в общем-то контингент родителей и детей резко отличается от быдлячих украинских школ… Я рада, что моя дочь учится среди морально здоровых детей. А не среди быдла», - резюмирует певица.
После критики пользователей Facebook Абдуллина удалила свой комментарий.
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