Жириновскому не нравится, что в вузах Украины преподают на украинском

Кроме того, по мнению российского политика, Харьков, Донбасс и Крым – это земли России.

Об этом он заявил в эфире информационного канала "Россия 24", пишет "Новый Регион".

"Что делает фракция ЛДПР? Мы не стали ратифицировать соглашение с Украиной. 98-й год – договор о дружбе (так называемый "Большой договор"), и года три назад – в Харькове подписанное соглашение. Мы же видим: Украина нарушала, и будет их нарушать. То же самое – с Белоруссией. Вот поэтому у ЛДПР – самая четкая позиция", – подчеркнул Жириновский.

"Мы, конечно, хотим самых хороших отношений. Хотим дружить со всеми. Мы стоим на уважении. Но если они первые начинают? Мы же должны ответить?" – сказал он.

"А чтобы они не начинали, у них не должно быть правовых оснований. Донбасс – это Россия, Крым – это Россия. То Петр I дарит понравившемуся воеводе рядом с Харьковом город… Что ты делаешь! Харьков – русский город! Потом Сталин Донбасс отдает! Ребята, берите! Что ему, грузину, жалко русские земли? Потом Хрущев – нате Крым! Что это такое? Что это за политика?" – возмутился Жириновский.

"И сейчас миллионы русских должны учить детей на украинском языке, все вузы переходят на украинский язык… Везде сужается сфера русского языка! За что?!

За что русский народ должен лишать себя языка? Родной культуры? Все сделали коммунисты", – добавил глава ЛДПР.

Как сообщал УНИАН, в марте 2013 года Владимир Жириновский обвинил президента Украины Виктора Януковича в предательстве славянского мира за продолжение курса Украины на евроинтеграцию.