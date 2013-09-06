Россия определится с покупкой ракетного крейсера «Украина» до конца года

Об этом в пятницу заявил высокопоставленный представитель Минобороны РФ, слова которого приводит РИА Новости.

Так он прокомментировал сообщения некоторых СМИ, что Россия якобы может купить у Украины ракетный крейсер проекта 1164 (бывший "Украина") за миллиард рублей (при этом изначально называлась сумма в миллиард долларов).

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"На последнем заседании подкомитета по безопасности российско-украинской межгосударственной комиссии Украина подтвердила готовность достройки и реализации корабля для Минобороны РФ. В ответ на это предложение российская сторона обещала проработать вопрос в IV квартале 2013 года и проинформировать о конкретном решении", - сказал собеседник агентства.

Он подчеркнул, что никаких ценовых параметров стороны не обсуждали.

Переговоры по крейсеру проекта 1164 (бывший "Украина", аналог флагмана Черноморского флота "Москва") идут уже почти 20 лет.

Бывший министр обороны Анатолий Сердюков в течение всего срока пребывания на своем посту заявлял Украине, что Россия готова взять недостроенный 20-летний корабль только бесплатно, достроить его и вооружить за собственные деньги.

Ракетный крейсер "Украина" (до 1998 года - "Адмирал флота Лобов") заложен для ВМФ СССР на Николаевском "Судостроительном заводе им. 61 коммунара" в 1984 году и должен был стать четвертым кораблем проекта 1164 ("Атлант").

В 1990 году крейсер был спущен на воду, в 1996 году его достройка была приостановлена в связи с отсутствием финансирования.

По оценке завода, степень готовности корабля находится на уровне 95%.