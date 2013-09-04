Батькивщина заявляет о покушении на лидера волынской организации (фото)

16:07, 04 сентября 2013
Общество
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В автомобиле председателя Волынской областной партийной организации ВО «Батькивщина», секретаря Луцкого городского совета Григория Пустовит неизвестные перерезали тормозной шланг.

Перерезанный тормозной шланг

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ВО Батькивщина.

В частности, в сообщении отмечается, что в автомобиле, которым пользуется Пустовит, перерезали тормозной шланг.

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«Во вторник, 3 сентября, около 8.35, у автомобиля «Дэу Ланос», в котором находился Пустовит, отказали тормоза, в результате чего лишь чудом удалось избежать серьезного ДТП», - сообщает пресс-служба партии.

Перерезанный тормозной шланг

Впоследствии выяснилось, что тормозной шланг автомобиля был перерезан.

Сам Пустовит связывает инцидент со своей оппозиционной деятельностью.

«Злоумышленники могли причинить вред не только мне. Их действия могли привести к другим случайным жертвам и завершиться трагедией», - отметил он.

Председатель Волынской «Батькивщины» также добавил, что если неизвестные злоумышленники имели целью запугать его лично или волынских оппозиционеров в целом, то эта провокация не достигла цели.

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