Батькивщина заявляет о покушении на лидера волынской организации (фото)

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ВО Батькивщина.

В частности, в сообщении отмечается, что в автомобиле, которым пользуется Пустовит, перерезали тормозной шланг.

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«Во вторник, 3 сентября, около 8.35, у автомобиля «Дэу Ланос», в котором находился Пустовит, отказали тормоза, в результате чего лишь чудом удалось избежать серьезного ДТП», - сообщает пресс-служба партии.

Впоследствии выяснилось, что тормозной шланг автомобиля был перерезан.

Сам Пустовит связывает инцидент со своей оппозиционной деятельностью.

«Злоумышленники могли причинить вред не только мне. Их действия могли привести к другим случайным жертвам и завершиться трагедией», - отметил он.

Председатель Волынской «Батькивщины» также добавил, что если неизвестные злоумышленники имели целью запугать его лично или волынских оппозиционеров в целом, то эта провокация не достигла цели.