Батькивщина заявляет о покушении на лидера волынской организации (фото)
В автомобиле председателя Волынской областной партийной организации ВО «Батькивщина», секретаря Луцкого городского совета Григория Пустовит неизвестные перерезали тормозной шланг.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ВО Батькивщина.
В частности, в сообщении отмечается, что в автомобиле, которым пользуется Пустовит, перерезали тормозной шланг.
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«Во вторник, 3 сентября, около 8.35, у автомобиля «Дэу Ланос», в котором находился Пустовит, отказали тормоза, в результате чего лишь чудом удалось избежать серьезного ДТП», - сообщает пресс-служба партии.
Впоследствии выяснилось, что тормозной шланг автомобиля был перерезан.
Сам Пустовит связывает инцидент со своей оппозиционной деятельностью.
«Злоумышленники могли причинить вред не только мне. Их действия могли привести к другим случайным жертвам и завершиться трагедией», - отметил он.
Председатель Волынской «Батькивщины» также добавил, что если неизвестные злоумышленники имели целью запугать его лично или волынских оппозиционеров в целом, то эта провокация не достигла цели.